La Libertad: tercera ola del coronavirus dejaría 8.000 muertos

La titular de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad (Geresa-LL), Kerstyn Morote García, manifestó a La República que una tercera ola del coronavirus podría dejar 8.000 muertos en la región, que hasta el momento ha reportado más de 10.000 defunciones a causa del mal.

“Es lamentable el número de decesos. Va relacionado a la letalidad tanto en la región como en el país. De repente en un primer momento no se hizo el rastreo activo de casos, no se reforzó el primer nivel de atención, y ante una tercera ola no debemos repetir los errores. Pero, según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Perú, una tercera ola dejaría 8.000 muertos en La Libertad”, declaró Morote.

Justamente, el CDC presentó estas proyecciones en una reunión de los titulares de Gerencias o Direcciones Regionales de Salud con el ministro del sector, el 10 de agosto en Lima. “En ese sentido, tenemos que ser lo más pesimistas posible para tener una logística adecuada. A pesar de que hagamos esfuerzos por tener más camas UCI y más oxígeno, es muy importante el comportamiento social”, indicó.

“Seguimos viendo que los fines de semana hay fiestas en todos los distritos y no se respetan los protocolos”, agregó. Morote García también mencionó que sí estamos con la dotación de oxígeno medicinal suficiente para afrontar una tercera ola. Las cifras exactas de la COVID-19 en La Libertad las presentó esta mañana la jefa de Epidemiología de la Geresa, Ana Burga Vega, quien refirió que hasta el lunes 23 se reportaban 124.111 casos y 10.033 muertes.