Arequipa: 71 infractores fueron intervenidos el último 28 de julio durante operativo

El personal de la Policía desarrolló un operativo en diferentes sectores de Arequipa durante el feriado por Fiestas Patrias. Según el reporte policial, la intervención estuvo al mando del mayor PNP Juan José Rodríguez Villamonte.

De esta forma, se desarrolló el operativo simultáneo que fue denominado Impacto 2021. Las zonas seleccionadas fueron los distritos de Alto Selva Alegre, Aplao y El Pedregal.

Según la Policía, se infraccionó a 71 personas que trasgredían las restricciones del estado de emergencia, once de ellos fueron hallados en una vivienda de El Pedregal que participaban en una fiesta COVID-19. Varios de los ciudadanos no mantenían el distanciamiento social, no usaban mascarillas y consumían bebidas alcohólicas.

De otro lado, se detuvo a David Mamani de 21 años y Orleans Silva de 22 por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad. Así también, se capturó a Eric Ajahuana CCama de 22 años, quien tenía requisitoria por deserción y era solicitado por el Noveno Juzgado Especializado Civil Arequipa.

Además, se detuvo a José Portocarrero de 57 años por el presunto delito de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de medidas de protección.