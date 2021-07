Contraloría: hay tabletas con fallas y escolares que no las usan

El director de un colegio del distrito de Huancabamba (Piura) reportó que las tabletas que recibió tenían desperfectos . Otro de un plantel de Huaytará (Huancavelica) informó que sus equipos no encendían y uno más de La Joya (Arequipa) precisó que contaba con sistemas desconfigurados y cargadores malogrados. Similar situación se conoció en otras escuelas rurales de Moquegua y San Martín, donde hubo reclamos porque no reconocían los chips de plan de datos o porque había problemas con los programas y archivos instalados.

Todas estas situaciones han tenido un impacto en las clases virtuales durante este contexto de pandemia por el Covid-19 . Eso se desprende del reciente informe N° 10935-2021-CG/EDUC-SOP de la Contraloría, la cual ejecutó un operativo para supervisar la distribución del millón de tabletas en favor de estudiantes y docentes de instituciones públicas rurales y urbanas.

Esta alerta, que en un inicio se publicó en el portal El Foco, es preocupante. Los resultados de la Contraloría, a los que accedió también este diario, arrojan que el 39,77% de unos 4.649 alumnos que habían recibido las tabletas respondió que no las usaban para sus sesiones virtuales de Aprendo en Casa. Era un grupo de 1.849 escolares. Pero las fallas no serían la única razón. También existen problemas de cobertura móvil y de internet. En algunas zonas de Amazonas, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ica, Lambayeque y Tumbes, el chip de plan de datos entregado no sirvió.

Pero eso no fue todo. Entre el 5 y 30 de abril, los 457 auditores desplegados en 24 regiones, considerando como muestra 4.616 colegios y 207 UGEL, advirtieron que de 2.815 alumnos, el 85% no sabía cómo reportar problemas con el plan de datos. Lo mismo ocurría con el 51% de directores. En ese grupo incluso algunos no solicitaron firmar el acta de entrega para saber en qué estado recibían las tabletas.

A eso se suma otro hallazgo en el informe de la Contraloría. Hasta abril, 3.509 estudiantes seleccionados por su vulnerabilidad no contaban con las tabletas y sus complementos.

Hablan los docentes

“Estamos así hace meses, desde que se empezó a repartir en octubre. El Ministerio de Educación dice que se ha distribuido el 99% de las tabletas, pero no confirma si los gobiernos regionales las han trasladado a los colegios”, asevera el secretario general del Sutep, Lucio Castro.

El dirigente de los profesores confirma que la escasa cobertura de internet y las fallas técnicas son las principales causas de por qué los escolares no usan las tabletas en algunas zonas. “En esos casos, el docente tiene que ingeniárselas. Imprime y saca copias de sus clases y las reparte o las deja en las librerías”, señala.

Solicitamos una entrevista con el Minedu para saber si había levantado las observaciones, pero no dieron ninguna respuesta.

La clave

A fines de mayo, ante denuncias de tabletas con fallas en Piura, el Minedu informó que estas eran usadas para descargar series y música. Las familias las utilizaban para un fin distinto al pedagógico.

Preocupante informe

