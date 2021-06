Obra de saneamiento se ejecuta con deficiencias en la provincia de Lambayeque

Una serie de deficiencias se presentan en la ejecución de una obra de saneamiento en el pueblo joven Santa Rosa, en la provincia de Lambayeque, tras la interrupción de servicio de agua potable a usuarios.

Situación

La obra denominada Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del pueblo joven Santa Rosa cuenta con un presupuesto de S/ 6 767 545, y su realización está a cargo del Consorcio Santa Rosa.

El último sábado 19 de junio, la Empresa Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) informó que el pueblo joven Santa Rosa tuvo problemas con servicio del líquido elemento por al menos cuatro días. Algunas de las zonas afectadas fueron: asentamiento humano 18 de Febrero, urbanización La Tina, Los Conquistadores, Cahuide Señor De Los Milagros y la Alameda.

En diálogo con La República, el jefe Zonal Norte, José Rivera Zeta, precisó que el problema se debe a que el consorcio no cuenta con un plan de contingencia para prever que el cambio de tuberías de saneamiento podría causar la suspensión del servicio de agua potable.

Además, el funcionario indicó que la empresa constructora realiza el corte de tuberías de alcantarilla sin ninguna coordinación con Epsel, a pesar que se pone en riesgo los servicios básicos a la población.

Precisó que el pasado 14 y 15 de junio el consorcio Santa Rosa realizó una coordinación con Epsel para intervenir en determinado sector de la obra; sin embargo, hasta este lunes 21, no ha habido algún otro trabajo en conjunto.

“Queremos dejar en claro que Epsel no cumple ejecución ni supervisión en esta obra, pero estamos aptos a coordinar cualquier acción para no perjudicar a la población. No queremos intervenciones donde se corten las tuberías sin previo aviso”, acotó.

Desde la oficina de Epsel se informó que el servicio en la ciudad de Lambayeque, conocida como Ciudad Evocadora, se realiza en los siguientes turnos: 6.00 a. m. - 9.00 a. m. , 11.00 a. m. - 3.00 p. m. y 6.00 p. m. - 9.00 p. m. Ante esto, pidió a los encargados de la obras tomar las previsiones necesarias para evitar malestar en los vecinos.

“Se están haciendo trabajos sin coordinación y eso se debe corregir, y esto no es solo un problema en esta obra. Se necesita una coordinación más estrecha con Epsel”, explicó Rivera Zeta.

Este diario pudo conocer que hasta este lunes 21 de junio no se han vuelta a presentar problemas por el corte del servicio de agua. En la víspera, Epsel abasteció con agua a los pobladores, a través de camiones cisternas.