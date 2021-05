Piura: audio involucraría a alcalde de Ayabaca en diversos delitos

Integrantes del Consejo Municipal de Ayabaca, en Piura, dieron a conocer la existencia de un audio donde presuntamente se escucharía al alcalde Baldomero Marchena Villegas revelar la atribución de una serie de delitos, días antes de llegar al poder.

El presunto audio tiene lugar tras la intervención que realizó la Policía a un vehículo donde se encontraba Marchena Tacure y otros acompañantes, en el distrito fronterizo de Suyo, en octubre de 2018. Los agentes detuvieron a dos personas por tenencia ilegal de armas.

En el presunto audio se escucharía la voz de Baldomero Marchena con la esposa y la mamá de Jimy Merino Jiménez, quien fue detenido, a quienes les confiesa que las armas sin licencia que encontró la Policía de Suyo le pertenecían.

“Nos arrendaron tres y de frente fueron donde Jimy, sino yo también me fuera preso, ni candidato fuera yo. Me asomaba a la ventana y yo andaba revolver acá, y sin licencia también. Yo me siento culpable porque las armas son mías, pero yo no lo he hecho con mala intención de que ellos caigan”, se escucha en un parte del audio.

Asimismo, la voz masculina del audio asegura que ha ordenado un soborno para que el juez a cargo del caso dictamine la pronta liberación de los acusados. Mientras tanto, indicó que entregará S/ 1.500 mensuales a los familiares Merino Jiménez.

“Yo le he dado la opción de S/ 10.000 para que le ofrezcan al juez para en los tres meses salgan y firmen normas. Yo quiero señora que usted me comprenda, no es que Don Baldomero no quiso, mi tío Pedro, que es hermano de mamá, no voy a querer que él también esté preso”, se escucha en el audio.

Cuestionan

El regidor de oposición Jorge Jiménez manifestó que, de confirmarse la voz del alcalde, se estaría incurriendo en una serie de delitos, los cuales también confirmarían el por qué de algunos procesos en contra de la autoridad ayabaquina no avanzan en el Poder Judicial.

En ese sentido, solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación que ayude determinar si el audio corresponde a la autoridad provincial Baldomero Marchena, y así se puedan tomar las medidas pertinentes de acuerdo a ley.

Diario La República trató de comunicarse con los representantes de la Municipalidad de Aybaca, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.