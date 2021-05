Puno: técnica golpeó a enfermera en el centro de salud Villa Socca

Una técnica en enfermería agredió físicamente a una enfermera del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) en el centro de salud de Villa Socca del distrito de Acora en la provincia de Puno, según informó la decana del Colegio de Enfermeras, Elibeth Villafuerte.

La agresión física se registró el pasado miércoles 5 de mayo, cuando la licenciada en enfermería Joany Cordova Ramos estaba a punto de asumir la jefatura del referido centro de salud, por designación de la Dirección de la Micro Red de Salud de Acora.

La técnica en enfermería de nombre Bertha Condori, aduciendo que por antigüedad le correspondía asumir la jefatura, impidió que su colega asuma el cargo.

“Se acercó a mi consultorio, me empezó a insultar con palabras soeces, hasta que me agarro de los cabellos, me empujo y me hizo caer sobre una silla. Luego me empezó a patear en el estómago”, dijo la agraviada en breve entrevista a un medio de comunicación local.

Algunos usuarios de salud tuvieron que intervenir para evitar que la agresión sea mayor. La decana del Colegio de Enfermeras explicó que presentaron la denuncia a la Micro Red de Acora, a la Red de Salud de Puno y al Ministerio Público para que se tome las acciones del caso.

La enfermera agraviada fue trasladada al centro médico donde le diagnosticaron una serie de lesiones en el cuerpo; sin embargo, lo más preocupante sería la fractura en la tibia derecha.