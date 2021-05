Sagasti: “Cuando haya vacunas en grandes cantidades, todos podremos comprar”

El mandatario Francisco Sagasti descartó la posibilidad de adquirir vacunas por entidades privadas y gobiernos regionales, pues reiteró que las farmacéuticas solo realizan negociaciones de Gobierno a Gobierno, debido a escasa productividad y alta demanda.

“Cuando la vacuna pueda producirse en grandes cantidades, como la vacuna contra la influenza o sarampión, allí todos podrán comprarla, mientras solo se negocia con los Gobiernos”, indicó durante una conferencia de prensa en Áncash, donde entregó 10.500 dosis de la vacuna Pfizer.

Asimismo, reiteró que la producción de vacunas está en un número limitado de empresas, por lo que su capacidad de producción es muy limitada. “Las farmacéuticas lo han dicho a diestra y siniestra, no negocian ni con sector privado ni gobiernos subnacionales. (...) Ningún gobierno regional o empresa privada puede tener la capacidad de negociar bien”, expresó.

En esa línea, aseguró que su Gobierno cuenta con abogados en Ministerio de Salud, de Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores, por lo que otros sectores no tienen esa capacidad de gestión para llevar a cabo la compra de vacunas. “No hay prohibición, simplemente no se puede todavía. No es posible, simplemente”, aclaró.

El presidente también estimó que espera culminar con la vacunación de adultos mayores antes de finalizar su mandato.

“La vacuna es un bien escaso, una docena de laboratorios la producen. El proceso de negociación ha sido difícil y complicado y obliga a una secuencia de vacunas”, acotó.

Sagasti detalló que, cuando finalice el proceso de los adultos mayores, continuará con las personas que presenten males congénitos, genéticos o degenerativos (como distrofias musculares, síndrome de Down, entre otras). Ello incluye también a pacientes que reciben tratamientos de diálisis y contra el cáncer.