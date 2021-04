Hijo vende sus pertenencias para tratamiento de su madre por COVID-19

Con información de Grace Mora/URPI-LR

Carlos Alfredo Chinchón Herrera es un joven de 30 años, menor de tres hermanos, que vendió todos sus objetos personales para poder solventar los gastos médicos y conseguir una cama UCI para su madre, quien se encuentra hospitalizada por un caso grave de COVID-19.

De acuerdo con su relato a La República, los médicos del Hospital Octavio Mongrut de San Miguel le indicaron que la salud de su progenitora, Silvia Herrera Castañeda, no mejora con el pasar de los días y su saturación es insuficiente, por lo que requiere con urgencia su traslado.

Chinchón trabaja en una fábrica y debe estar con el celular todo el tiempo ante una probable comunicación de los galenos, por lo que pidió licencia para poder dedicarse de lleno a su familiar y buscar fondos económicos para el tratamiento.

“He vendido mis cosas, mi ropa, mi PlayStation, todo lo he rematado. Se han comunicado conmigo y me han dicho que está delicada, con saturación insuficiente. En una clínica me cuesta S/ 70.000 estar en espera; en otras me piden S/ 150.000. La están condenando a mi madre a morir”, expresó.

El joven pidió a las personas tomar las medidas preventivas ante la pandemia dado que los contagios se pueden dar en cualquier lugar. “Basta una gota del virus. Esto es real. He visto a personas de la farándula yendo a fiestas. No saben el daño que le hacen a la sociedad. Cuiden a sus padres, a las personas mayores. Esto no es broma”, alertó.

“Yo quiero salvar a mi madre. Ella ha hecho mucho por mí, me ha cuidado. No solo a mí, sino también a mi sobrina, que es autista; también a mi tía, que tiene cáncer; la lleva a sus quimioterapias. Ella es muy buena”, manifestó.

Cualquier apoyo económico o medio para conseguir una cama UCI para la señora Herrera puede ser comunicado al 929 209 316, número de celular de su hijo.