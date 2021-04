COVID-19: familia se contagió del virus y ahora piden cama UCI para su padre

Julio Félix Rivera Oyhua (59) se infectó del coronavirus cuando atendía su estudio contable. Su hija contó que la cadena de contagios de la COVID-19 habría iniciado con uno de sus parientes. “Primero fue su hermano, luego mis primos. Ellos se recuperaron, luego empezó otro hermano que laboraba en su empresa. Luego, mi padre, y después, nosotros”, mencionó Angelit Rivera en América.

La familia entera se contagió del mortal virus que ya se ha llevado a más de 50.000 peruanos. Hace solo unos días, este hombre complicó su cuadro, ya que presenta neumonía e insuficiencia respiratoria. Los médicos del hospital Rebagliati indicaron que el paciente necesitaba con urgencia una cama UCI.

“Su estado es muy delicado. Tiene diabetes, gastritis, entre otros”, sostuvo su hija. Ante esta situación, los parientes adquirieron un ventilador no invasivo para que el patriarca pueda seguir con vida; no obstante, el nosocomio no permitió este ingreso.

“Que me ayuden con una cama UCI o sino también que dejen ingresar la máquina no invasiva, porque ellos están utilizando en el Hospital Mongrut y está salvando vidas a pacientes que están en la espera de cama UCI. Esa máquina podrá salvar la vida de mi papá”, agregó.

Comunicado de EsSalud

El Hospital Rebagliati indicó que el paciente Rivera Oyhua recibe oxigenatorio con cánula de alto flujo, según el comunicado emitido. Asimismo, acerca del pedido de entrada de la máquina comprada, EsSalud mencionó que está siendo evaluado por el personal médico, ya que este tipo de calibrados debe ser de conocimiento de los especialistas.