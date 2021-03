Un familiar de un paciente con coronavirus se vio perjudicado por el actual paro de transportistas, ya que necesita trasladar varios balones de oxígeno hacia Chosica, donde su abuela aguarda por este insumo. El joven indicó en Latina que tuvo que cambiar de vehículo y cruzar las vías del tren con estos objetos para ir a su destino.

“Mi abuela ya tiene dos semanas luchando contra la COVID-19. Ella requiere siete balones al día y tengo que ir hasta Nicolás de Piérola, en Chosica. Ahora, ella está sin oxígeno desde las 6.00 a. m.”, dijo.

El hombre también manifestó que su pariente satura 70 sin oxígeno. En caso no tenga el recurso, presenta problemas respiratorios. “Nos está perjudicando. No se puede, no hay pase. Un montón de gente está en las vías”, precisó. Ahora, el joven tendrá que desplazarse por la auxiliar de Ñaña para llegar a Chosica.

Los transportistas bloquearon este tramo de la carretera en señal de protesta contra el alza de combustible y peaje en el país. Durante este tercer día de manifestaciones, La República reportó el quemado de llantas en varios puntos de Lima, enfrentamientos y hasta bloqueo en las vías principales.

Estas medidas no solo perjudican a las personas que trasladan balones de oxígeno, sino a otras importaciones del insumo realizadas por el Gobierno. En Tacna, dos cisternas provenientes de Chile han quedado varadas por el actual paro.

“El convoy ingresó por la frontera de Tacna y Arica. Ayer en la tarde no pudo avanzar, así que pernoctaron en Tacna. Hoy a las 9.00 a. m., luego de ello, hemos tenido apoyo policial; sin embargo, los bloqueos persisten. Estas cisternas son altamente sensibles por el oxígeno y no pueden pasar en medio de la quema de llantas”, dijo Alberto Valenzuela, director ejecutivo del legado de los Juegos Panamericanos, en Canal N.