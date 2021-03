Puno: ronderos de Carabaya exigen que dictado de clases sea presencial

El 15 de marzo del 2021 arranca el año escolar. Por el momento, todas clases seguirán siendo de forma remota, hasta el 15 de abril, según informo el gobierno. Sin embargo, las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, en Puno, no están de acuerdo con este método de enseñanza. Demandan clases presenciales porque en la mayoría de distritos de la zona, no hay señal de internet óptima y cada cierto tiempo se corta el servicio de energía eléctrica. El problema mayor se genera cuando hay lluvias o nevada. Cuando ocurre ello se cortan los servicios básicos.

La postura fue planteada en el encuentro provincial que se llevó a cabo en el distrito de Crucero, donde los dirigentes comunales dejaron en claro su oposición a la educación virtual. Señalaron que la enseñanza virtual ha significado un perjuicio para los padres de familia y alumnos. Los primeros no pueden trabajar y los segundos no aprenden. “No queremos la educación virtual porque no hay buenas condiciones. El niño no aprende nada y encima no a todos los colegios llegan internet. Eso no es educación”, dijo Leopoldo Flores, dirigente

En su descargo el director de la Dirección Regional de Educación, Hugo Didí Apaza Quispe, dijo que el problema tiene que ser abordado por la Ugel Carabaya. Explicó que el reclamó debe tener una solución, quizá, haciendo algunos convenios con los municipios para que los alumnos tengan mayor accesibilidad a internet.