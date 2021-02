SJL: ingresan a farmacia y roban S/ 76.000 en mercadería

Un grupo de delincuentes ingresó a una farmacia y se llevó S/ 76.000 en mercadería y dinero en efectivo . El hecho ocurrió la madrugada de este martes 23 de febrero en el cruce de la avenida Héroes del Cenepa con avenida Circunvalación, en San Juan de Lurigancho.

Según narra la dueña del establecimiento, los hampones forcejearon la puerta y provocaron daños en la chapa. Ellos habrían llegado en una custer y permanecido en el local durante 30 minutos aproximadamente.

En total, los sujetos robaron S/ 58.000 en productos, entre pañales, fármacos, cremas, peluches, carteras y otros. Además, se llevaron S/ 18.000 en efectivo, los cuales iban a servir para pagar los gastos del establecimiento.

“Mercadería que tenía en almacén y servía para otros locales. Esto sin contar los productos que han vaciado de las vitrinas. También se robaron dinero en efectivo. Se han llevado todo lo que han podido”, comentó Carmen Aguilar a RTV.

La agraviada espera recuperar parte de su mercadería robada. Espera que le faciliten las imágenes de las cámaras de seguridad para continuar con las investigaciones. La denuncia se encuentra en la comisaría de Canto Rey.

“El señor del grifo ha visto la custer estacionada, me ha dado la placa. Estoy pidiendo que me faciliten las cámaras. Pedir también a la Policía para que se muevan, porque no es justo que esto ocurra en pleno toque de queda”, comentó la agraviada. Asimismo, pidió más seguridad y patrullaje en la zona, pues los robos y asaltos en el distrito son constantes.

