Piden a la CIDH que el Estado proteja a pueblos indígenas en aislamiento

La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), el Instituto de Defensa legal (IDL) y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá), pidieron de manera urgente una medida cautelar y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado peruano proteja el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (Piaci).

En conferencia de prensa virtual, representantes de estas organizaciones refirieron que el Estado ha reconocido la existencia de 20 pueblos indígenas en aislamiento en el Perú, sin embargo, no reconoce sus territorios.

Tampoco ha implementado mecanismos que garanticen su integridad física ante la COVID-19, conociendo la extrema vulnerabilidad del sistema inmunológico de esta población. Dijeron que, por el contrario, el Estado autorizó la entrega de concesiones forestales y de hidrocarburos. Incluso, permitió el desarrollo de la minería ilegal y el avance de la tala en comunidades cercanas a los territorios de los Piaci.

”Ellos están en peligro ante la pandemia de la COVID-19, aunque no es el único riesgo. También están expuestos a la extracción de madera, a la actividad petrolera. Están entrando personas no indígenas al territorio de los pueblos en aislamiento y existe la amenaza de que puedan contagiarse. Si esto pasara no podremos enterarnos porque están aislados. Podrían morir en cantidad y extinguirse”, alertó la abogada de IDL, Maritza Quispe.

Asimismo, en la conferencia de prensa precisaron que desde hace más de 30 años las organizaciones indígenas vienen solicitando la creación de las reservas indígenas Yavarí-Tapiche (Loreto), Kakataibo (Ucayali), Yavarí Mirim (Loreto), Sierra del Divisor Occidental (Loreto y Ucayali), Napo-Tigre (Loreto) y Atacuari (Loreto), con la finalidad de salvaguardar la vida de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, conocidos como los “no contactados”.