La defensa legal del gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, presentó formalmente la apelación a la decisión del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, quien dictó detención preliminar por diez días contra el exalcalde del Municipio Distrital de La Victoria.

“Entre el lunes y martes debe estar ventilándose en sala (el recurso de apelación). Como una vez me dijo el señor Anselmo Lozano, el honor no tiene precio”, detalló el abogado Luis Martínez Coyco en diálogo con medios de comunicación de Chiclayo.

Recurso

De esta manera, solicitan que el recurso sea elevado a la Sala Penal de Apelaciones para que se revoque la orden de detención preliminar contra Lozano Centurión.

El abogado Luis Martínez señala que los elementos considerados por la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe para solicitar que el mandatario regional sea intervenido no son válidos, como la falta de un arraigo laboral o domiciliario.

También cuestiona la declaración del colaborador eficaz, quien señaló que Anselmo Lozano y sus funcionarios de confianza de la municipalidad de La Victoria habrían direccionado obras a empresarios, a cambio de obtener beneficios económicos, según el pedido de detención preliminar.

“La declaración del colaborador eficaz no está sustentada, ya que no tiene otros elementos probatorios de respaldo. Su versión no se asemeja a la realidad”, manifestó la defensa de Lozano.

Líneas seguidas, el letrado mencionó que los procesos supuestamente direccionados ocurrieron a finales del 2018, cuando Lozano Centurión dejó la alcaldía de La Victoria para postular a la región.

“La fiscal ha tenido desde octubre (de 2020) para investigar y buscar más indicios para la detención preliminar; sin embargo, no existe algún elemento adicional”, agregó.

Actualmente la autoridad regional permanece internado en una clínica de Chiclayo por problemas en su salud. Las complicaciones de salud de Lozano Centurión estarían relacionados con problemas respiratorios de asma.

“El señor Anselmo Lozano tiene hipertensión y se le ha agudizado el asma crónico. Los médicos lo están atendiendo y existe los diagnósticos penitentes”, expresó.

