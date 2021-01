Surco: mototaxistas informales atacaron a fiscalizadores

Continúan las agresiones a fiscalizadores. Trabajadores de la Municipalidad de Santiago de Surco fueron emboscados por transportistas informales, quienes les lanzaron piedras y palos cuando se dirigían a apoyar a sus compañeros en un operativo en la zona de los Próceres.

“Hemos sido testigos como de manera artera, han agredido la integridad física de uno de nuestros trabajadores. Ellos actúan de manera violenta”, dijo César Coloma, gerente de seguridad ciudadana de Surco a América Noticias.

Durante la ejecución del plan para erradicar el transporte informal en el distrito, 18 mototaxistas se resistieron a la incautación de un vehículo y agredieron a los inspectores ediles.

“Estas unidades de mototaxi no tienen ningún tipo de licencia, ni autorización municipal, no cuentan con tarjeta de propiedad, no tienen ni SOAT. Es por eso que el usuario que accede a este servicio atenta contra su vida”, señaló

Finalmente, uno de los compañeros del primer intervenido fue capturado. Asimismo, su transporte fue llevado a la comisaría.

“Se ha podido reducir e inmovilizar a un ciudadano extranjero, el mismo que ha sido trasladado a la Comisaría de Sagitario”, indicó Coloma al medio de comunicación.

Otros casos

Este martes 19 de enero se registró un nuevo caso de agresión, esta vez a un inspector de la ATU durante un operativo en Comas. Un hombre, quien fue conminado a descender de un vehículo de transporte público porque no tenía protector facial, escupió al trabajador.

En los últimos cuatro meses se han registrado al menos 26 casos de agresiones contra trabajadores de las diferentes áreas de la ATU. Uno de los que despertó más indignación fue el de Jacqueline Rosales Ramírez, quien fue atropellada por un conductor al intentar darse a la fuga. Incluso, la Fiscalía no pidió a tiempo su prisión preventiva, por lo que ahora se encuentra prófugo.

