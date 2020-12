Liberan a conductor ebrio que atropelló y mató a padre de familia

José Miguel de los Santos Reyes (63) atropelló y mató a un padre de familia el pasado 12 de diciembre, en Pueblo Libre. Él se pasó la luz roja y según la Policía, el dosaje etílico arrojó un gramo de alcohol por litro de sangre ; es decir el doble de lo permitido.

Pese a lo denunciado, él se encuentra en libertad. La familia de la víctima se encuentra indignada por la actuación de la justicia.

“Que Dios lo perdone, no sabe el dolor inmenso que me está dejando yo no entiendo cómo puede haber gente tan imprudente de salir mareada a manejar, yo no entiendo eso”, dijo Delia Ching, madre del occiso, en diálogo con América TV.

El hecho ocurrió cuando Walter García Ching fue a realizar compras. Según comentan su progenitora, el conductor no solo manejó en estado de ebriedad; sino que se dio a la fuga abandonando a su hijo. Afortunadamente, cuadras más adelante fue detenido por el serenazgo de Pueblo Libre con apoyo de los vecinos.

Sin embargo, pese a todas las pruebas, él goza de su libertad. En ese sentido, hacen un llamado a las autoridades y solicitan que se haga justicia con la muerte del padre de familia.

Por su parte, América TV se intentó comunicarse, vía telefónica y en su vivienda, con De los Santos, pero no respondió en ninguno de los dos casos.

De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional, en lo que va del año, 2.013 personas perdieron la vida y otras 1.516 resultaron heridas por accidentes de tránsito.

