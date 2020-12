Cusco: conflicto en Machupicchu no tiene visos de solución

Cusco. El incremento de frecuencias y coches para turistas peruanos en los trenes de PeruRail e Incarail no es una opción viable para las dos empresas que operan en la ruta ferroviaria Ollantaytambo-Machupicchu Pueblo. No obstante, la población y autoridades locales, regionales y nacionales piensan que sí quisieran podrían hacerlo para contribuir con la reactivación del sector turismo en la región imperial.

Mientras las dos empresas mantienen su negativa, continúa la protesta de los pobladores de los distritos de Machupicchu, Santa Teresa y Ollantaytambo. Como consecuencia de ello se ha suspendido el flujo turístico hacia la maravilla mundial y principal destino turístico del país.

El reclamo de pobladores y autoridades cusqueñas es que PeruRail disponga de tres frecuencias exclusivas con seis coches cada una; y que Incarail disponga dos frecuencias con cuatro vagones cada una.

El viceministro de Transportes, Paul Carguaray, propuso al alcalde de Machupicchu, Darwin Baca, retomar las conversaciones de la mesa técnica este jueves en el distrito que alberga a la maravilla mundial. Todavía no hay una respuesta positiva. Más allá de eso no hay certeza de que las empresas vayan a participar de la reunión, dado que estas han fijado posición en los medios de comunicación en el sentido que no pueden asumir el rol subsidiario del servicio de trenes que le corresponde al Estado.