Maguiña sobre aumento de casos COVID-19: “Marchas no han tenido mucho impacto”

El doctor Ciro Maguiña pidió a los peruanos no descuidar las medidas necesarias para evitar infectarnos con el nuevo coronavirus, especialmente en este momento que se acercan las fiestas de fin de año.

En entrevista con Punto Final, el vicedecano del Colegio Médico mostró su preocupación porque considera que hay una falsa sensación de seguridad entre las personas, “que al parecer piensan que la pandemia ha sido superada”.

“Yo he estado viendo en estos días que he pasado (por la calle) y es terrible. Parece que no tenemos COVID-19 en el Perú, en Lima la cosa es normal y eso pasa factura”, señaló.

Con respecto al alza de casos reportado en 9 regiones, especialmente en Piura, Maguiña indicó que dicho incremento debe ser sostenido para poder hablar de una segunda ola.

Maguiña atribuyó la subida de infecciones al descuido de la población, sumado a la reapertura de algunos negocios y las aglomeraciones formadas en los locales comerciales por las fiestas de fin de año.

En ese sentido, el infectólogo aseguró que no está de acuerdo con la apertura de lugares de gran concentración como cines y teatros. “Si esto continúa estas dos semanas por el movimiento de Navidad, podría ser el inicio (del rebrote)”, adujo.

En cambio, señaló que todo parece indicar que las protestas de noviembre no tuvieron incidencia en el incremento . “Las marchas no han tenido mucho impacto, según el CDC, que lo presentó el doctor Rodríguez la semana pasada, tal como sucedió en Estados Unidos. Además han sido pacíficas en la mayor parte del Perú”, agregó.

Para el también profesor universitario, en el caso que en el Perú se produzca una segunda ola, no sería de gran magnitud como sucede en Europa debido a que en esos países el porcentaje de la población infectada durante el primer brote fue mínimo, mientras que el último estudio de seropravelencia en Lima y Callao arroja que al menos el 39,3% ya contrajo el virus.

Sin embargo, recordó que más del 60% es susceptible y por ello pidió que en estas fiestas los hábitos de las personas cambien, como por ejemplo, evitar las reuniones familiares masivas .

En caso se realice alguna reunión por estas fechas, el infectólogo recomendó que deben ser pocas personas, estar en un lugar ventilado, respetando la distancia social y usando mascarillas.

“Creo que hay que decirle a la población que esta debe ser una Navidad diferente. Yo diría Navidad o muerte, y si voy a estar con mi familia, estaré con mi máscara”, manifestó.

Por otro lado, Maguiña indicó que no hay por qué preocuparse por la reinfección, pues son pocos casos y no es la primera enfermedad en la que se registran.

“La reinfección es un fenómeno conocido en muchas enfermedades infecciosas. No es novedad, Tiene que ser con la prueba molecular que se repite después de varios meses”, explicó.