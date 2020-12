Familia es beneficiada con Bono Universal pero dinero es transferido a otra cuenta

La familia de José Antonio Romero salió beneficiada con el Bono Universal, sin embargo, cuando intentó retirar el dinero le avisaron que este fue transferido a otra cuenta bancaria.

Señala que se dirigió a un cajero automático del BBVA, pero que no pudo realizar la operación debido a que le salió un mensaje de error. Finalmente, acudió a un agente bancario donde le informaron que no contaba con fondos en su cuenta.

“Al momento que yo estoy para digitar mi clave yo tenía el aplicativo abierto. Pongo mi clave e inmediatamente el aplicativo se vuelve a cero, sin embargo, la señorita del agente me dice que ha salido transacción fallida, por lo que me sorprendí. Veo los movimientos de la cuenta y sale como si yo hubiera hecho el retiro o hubiera hecho una transacción de mi cuenta a otra con el nombre de Ricardo Fernando Guerrero Manrique (...) Sin embargo, días después ya no aparece el nombre de la persona”, contó el agraviado, vía telefónica con ATV Noticias.

Asegura que hizo el reclamo tanto en el banco como en el aplicativo móvil, pero le informaron que debe esperar los tiempos establecidos. Finalmente, pide a las autoridades competentes que lo apoyen para solucionar su caso.

“Hice el reclamo en el banco que yo había ido porque usualmente también pasa que los bancos hacen esos movimientos, no obstante, solamente tomaron mi declaración, me hicieron un informe y me llegó un correo. Me dijeron que dentro de los 30 días hábiles me iban a avisar, pero en ese tiempo el dinero ya fue retirado y gastado. También me comuniqué con el aplicativo Bing, pero no responden”, finalizó.