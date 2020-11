Luis Naldos afirma que no trabajó con Gastón Rodríguez durante marchas

El director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Alberto Naldos, informó este lunes 23 de noviembre que, al momento en que se dieron las marchas nacionales contra el golpe de Estado del Congreso el pasado 9 de noviembre, él ya no trabajaba como asesor de Gastón Rodríguez, en ese entonces titular del sector.

“He sido asesor de Gastón Rodríguez pero no en estos días del señor Merino como presidente; no he sido asesor en ese momento”, dijo Naldos a RPP.

En comunicación con Radio Programas del Perú, Naldos afirmó no tener ningún vinculo personal con Rodríguez.

“Mi participación como asesor se dio entre el 11 de junio y el 12 de septiembre de este año. Yo lo conozco porque he trabajado con él, pero no soy de su entorno y no somos amigos”, aseveró al medio de comunicación.

Por otro lado, remarcó que, dentro de las funciones de la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter, no se encuentra sancionar a un exministro.

“En caso encontremos indicios de responsabilidad penal de algún funcionario o exfuncionario lo derivamos al Ministerio Público, pero no podemos decidir investigarlo nosotros porque solo nos encargamos de procesos administrativos. Lo que tenemos que determinar es la cadena de mando, tenemos que ver quiénes dieron las ordenes y el tipo de armas usadas. Cuando se hace un plan, se sabe cuáles son las unidades. Hay roles de servicio, no hay nada aleatorio ni dejado al azar”, señaló.

Cabe recordar que, este domingo 23 de noviembre, el ministro del Interior, Rubén Vargas, nombró a Luis Naldos Blanco como director de la Oficina General de Integridad Institucional.

Por su parte el exministro Gastón Rodríguez es cuestionado por las decisiones que tomó al mando de esta cartera durante la manifestaciones contra el régimen de Manuel Merino, en las que ocurrió el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Pintado.

