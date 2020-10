Extorsión y nombres falsos: la confusión alrededor de la desaparición de tres peruanos en México

Con información de Héctor Escamilla Ramírez en México

A principios de mes el Gobierno de México comunicó que en los primeros nueve meses del año hubo 4.960 denuncias de desapariciones. Una de cada cuatro correspondientes al occidental estado de Jalisco, donde tres peruanos y un mexicano llevan más de dos meses con paradero desconocido.

En un caso confuso, la Fiscalía General de Jalisco informó el viernes 23 de octubre que la indagación está en proceso. Wilmer García Guzmán, de 47 años, Juan Carlos Tecsi Huaman, de 35, y Mary Lucero Messco Molina, de 25, están desaparecidos desde el 13 de agosto.

La última vez que fueron vistos fue en el municipio de Atotonilco el Alto, situado en una zona clave para los grupos criminales de cara al trasiego de drogas que trasladan a Estados Unidos, por lo cual es un territorito con alta concentración de delincuencia organizada .

Además, en esta localidad considerada un foco rojo por las autoridades, se ha barajado la hipótesis de que se trate de una desaparición forzada. Ya en enero de 2018 cuatro policías del municipio fueron detenidos tras confesar que entregaron a tres italianos al crimen organizado.

Nombres falsos

El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, señaló que la primera denuncia por la desaparición de los peruanos fue el 18 de agosto, cuando las convivientes de los dos hombres reportaron la situación, pero dijeron que eran mexicanos y otorgaron otros nombres .

Confirma Cónsul Honorario de Perú en Guadalajara, que son tres ciudadanos de nacionalidad peruana desaparecidos en Atotonilco el Alto, Jalisco.

Junto con ellos iba un mexicano que tampoco ha sido localizado. @FiscaliaJal ya declaró a la esposa de una de las víctimas pic.twitter.com/D3p0Sjk2G0 — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) October 20, 2020

Posteriormente, el cónsul honorario de Perú en Jalisco, Alejandro Malacara, confirmó que se trataba de datos falsos y procedió a la respectiva identificación . Extraoficialmente, ambos formarían parte de una banda de estafadores y se trataría de una venganza por parte de grupos delictivos.

Lo que se sabe, porque lo informó el alcalde de Atotonilco, Cruz Carrillo Solís, es que los tres hombres y la mujer fueron arrestados después de que un adulto mayor reportara que lo engañaron para quitarle unos 15.000 pesos (unos 720 dólares) y unas monedas de plata.

Malacara le comentó a medios locales que “fueron liberados al día siguiente” porque el hombre de 70 años desistió presentar una denuncia formal .

No obstante, las parejas de los peruanos aseguraron que “una abogada les había pedido 60.000 pesos mexicanos (unos 2.875 dólares) para liberarlos” de la Policía municipal. Una letrada de la cual no supieron más. Y ahí comenzó un proceso de extorsión.

Mary Lucero Messco Molina

Mary Cielo Messco, hermana de Mary Lucero, desde mediados de agosto empezó a pedir ayuda en redes sociales y en medios de comunicación. Con el paso de las semanas decidió ir más allá y el viernes 23 de octubre llegó a Lima para pedir la intervención del presidente Martín Vizcarra.

La expareja de su hermana fungió como mediador en una negociación con un supuesto cártel, le dijo a la familia que pedían un rescate de 235.000 pesos (11.000 dólares o 40.000 soles aproximadamente). Un monto que se pagó, pero la mujer no apareció, según Mary Cielo .

“Yo me puse en contacto con el señor y me dijo que no tenía tiempo y no podía hacerlo”, aseveró Mary Cielo en referencia a las gestiones para dar con la joven, quien fue a México “para pelear la patria potestad” de su hija con él.

Entrevistada en el programa Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión, la hermana reveló que la expareja —cuyo nombre sería Edson— “la agredía física y psicológicamente” , motivo por el cual lo denunció en México. Empero ninguna autoridad local se ha referido a una acusación de este tipo.

Labores del Perú

De momento el Gobierno no ha ofrecido mayores detalles sobre este caso. El 16 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó en Twitter que “vienen realizando un atento seguimiento del avance de las investigaciones”.

Igualmente, “mantienen comunicación directa con los familiares de la connacional desaparecida, quienes residen en la ciudad del Cusco”. En ese sentido, Mary Cielo corroboró que la Cancillería le entregó un documento de denuncia .

Desde que se conoció el caso de la ciudadana peruana Mary Mescco, desaparecida en México, nuestro Consulado General en ese país, en coordinación con el Consulado Honorario en Guadalajara, efectuó las denuncias correspondientes ante las Fiscalías de Desaparecidos y Antisecuestros. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 17, 2020

El primer ministro, Walter Martos, indicó el jueves 22 de octubre que tras la reanudación de los vuelos, el Ejecutivo coordinará un vuelo humanitario para que un familiar pueda viajar a México y seguir directamente las investigaciones.

Por su parte, la congresista por Lima, Mónica Saavedra, solicitó a la Cancillería “que agote todos los esfuerzos para encontrar a nuestra compatriota Mary Lucero Mescco Molina, quien ha desaparecido en extrañas circunstancias” .

Sin embargo, dos meses después en México el desconcierto continúa y en Perú poco se habla de este caso. Su hermana piensa lo peor, incluyendo su excuñado: “Yo desconfío de todos y sospechosos para mí son todos los que estaban alrededor de mi hermana” .

