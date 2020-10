SMP: patrullero invadió ciclovía frente al supermercado de Metro UNI [VIDEO]

Ciclistas denunciaron que un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) invadió la ciclovía de la avenida Túpac Amaru, frente al supermercado del Metro UNI, en el distrito de San Martín de Porres.

Según un video grabado por dos personas, los policías se estacionaron en la zona exclusiva para ciudadanos que transitan con sus bicicletas. Esto pudo ocasionar un accidente si un ciclista no notaba la presencia del vehículo.

“Usted no debería estar acá. Son policías”, mencionó una de las ciclistas que registró a la unidad policial en infracción. Sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso a ambas ciudadanas. Incluso, casi comenten un atropello con su unidad por querer irse sin asumir su responsabilidad.

Este hecho ocurrió en horas de la mañana del jueves 1 de octubre. Pese a los incidentes, los efectivos no aceptaron ser acusados de esa manera. “Esto no debe estar acá. Usted sabe que no debe estar acá”, expresó una usuaria hacia los policías.

SMP: ciclista fallece tras ser atropellado por conductor que se dio a la fuga

Hace solo unos días, un ciclista murió tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en este mismo distrito. El hombre identificado como Rufino Purizaca manejaba su bicicleta para llegar hasta la municipalidad de Breña, lugar donde trabajaba.

Sin embargo, una motocicleta se cruzó en su camino y lo atropelló. Pese a este hecho, el conductor no lo ayudó.

