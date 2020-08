Congresista Mario Quispe: “Hospital de campo ferial en Sullana es un elefante blanco”

Ante las diversas observaciones que impiden el funcionamiento óptimo en los hospitales temporales COVID de la Videnita en Piura y del Campo Ferial en Sullana, el congresista Mario Quispe expresó su preocupación, ya que no hay resultados esperados con los pacientes con coronavirus.

“El hospital de la Videnita de Piura, no cuenta con el suministro de oxígeno para asegurar la vida de los pacientes de UCI, y el hospital del Campo Ferial de Sullana prácticamente es un elefante blanco, porque aún no inicia la atención, y lo más grave es que no cuenta con camas UCI”, manifestó el congresista Mario Quispe.

Ante ello, el legislador Quispe, solicitó a la directora de la ARCC, Amalia Moreno, la información para conocer quiénes son los proveedores que se benefician con el alquiler de estos hospitales; así como el avance del levantamiento de las observaciones realizadas por la Contraloría de la República.

Finalmente, dio a conocer que solicitará a la Contraloría la intervención del hospital temporal COVID de Sullana, a fin de conocer las dificultades que impiden el inicio de la atención.