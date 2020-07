“No quiero que sufra el infierno que estoy sufriendo”, decía el mensaje adjunto a la bebé abandonada

Cada 22 de julio se conmemora el Día de la Santa María Magdalena, nombre con el que bautizaron a la nueva integrante de la Asociación de las Bienaventuranzas en Villa María del Triunfo (VMT). Una bebé de solo cinco días de nacida fue abandonada en la entrada del albergue dirigido por el padre Omar, conocido por su gran labor y organización.

“Hoy la dejaron en la puerta trasera de la casa. Le hemos puesto de nombre María Magdalena, que es la Santa de hoy. Nosotros no juzgamos a nadie, por favor, tú tampoco lo hagas. Solo reza por la mamá y por nosotros para que nunca nos falte la providencia para poder seguir ayudando a quien nos necesite. ¡Recuerda que toda ayuda es bienvenida!”, mencionaba la publicación de facebook que informaba del hecho.

Según informa el padre a cargo, la pequeña portaba un desgarrador mensaje cuando fue encontrada. “La gente pasa por momentos de desesperación realmente críticos, uno no conoce lo que está viviendo la gente. Por eso siempre pido no juzgar a la gente que hace esto, porque no conocemos lo que está pasando. Esta persona que dejó a su bebé, la madre, nos escribió una nota donde decía ella dejaba a la bebé porque no quería que viva y sufra el infierno que ella está sufriendo y que va a seguir, que por eso la dejaba y nos pedía que la cuidara muy bien”, dijo el padre Pablo en comunicación con La República.

Por la estricta organización del establecimiento, apenas dieron con la neonata, informaron al Ministerio de la Mujer (MIMP) para que se lleven a cabo los trámites correspondientes. Las autoridades condujeron a la menor a realizar el chequeo de rutina, constatando su estado de salud. Solo presentaba un bajo peso.

Actualmente el albergue cuenta con 250 residentes, entre niños, niñas, adolescente, adultos y ancianos. Se contabilizan 144 menores de edad y, en su mayoría, la población presenta algún tipo de discapacidad o condición de salud.

El trabajo de la institución se mantiene de “la providencia de Dios”, tal y como manifiesta el padre Pablo. “Nosotros tenemos un presupuesto mensual de 50.000 dólares que incluye todo: alimentación, ropa, servicios, comida, terapias para las personas, colegio, todo, absolutamente todo. De esa suma, el 57 % está cubierto por personas fijas o empresas concretas. El otro 43 % se cubre con lo que llega de personas particulares o instituciones”, agregó.

¿Cómo ayudar?

Para cualquier aporte, puede ingresar a las redes de la Asociación de las Bienaventuranzas, donde encontrarán los canales oficiales para dar su granito de arena. Por su parte, el padre hizo un llamado a que colaboren con cualquiera de las instituciones que realizan labor social en esta época de crisis.