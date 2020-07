Educación en pandemia

La ola digital

Alonso Mujica Troncoso, CEO de Silabuz.

Nunca antes en la historia la población escolar tuvo que estudiar en casa y al no estar preparados hemos encontrado brechas de infraestructura e internet móvil que nos impiden tener una escuela remota. El gran riesgo de dejar pasar la ola de la educación digital es no aprovechar la oportunidad de reducir brechas y permitir que los niños desarrollen todo su potencial y ello incrementará las distancias entre el nivel de desarrollo del Perú y otros países de la región. Si el regreso a la normalidad implica dejar de lado lo aprendido y volver a lo presencial sin acompañamiento digital en el aprendizaje y no daremos a nuestros hijos un mejor futuro digital con más oportunidades y quedaremos relegados.

........................

Impacto en la Educación

Diana Tamashiro, Gte. Resp. Soc. Cisco Perú y Ecuador.

En un abrir y cerrar de ojos, pasaron casi 4 meses desde el cierre de las escuelas y universidades. Hemos impactado casi a 60.000 estudiantes. Desde Cisco Networking Academy, nuestro programa de responsabilidad social y educación, renovamos nuestro compromiso con el aprendizaje y la innovación. Al cierre del medio año, hemos podido brindar capacitaciones virtuales en conjunto con nuestros aliados en educación con universidades, ONG’s y el gobierno. Miles de personas tuvieron acceso a contenidos como alfabetización digital, ciberseguridad, programación, soporte técnico, redes, entre otros. Este es el momento donde mostramos nuestros valores de solidaridad y nos unimos como hermanos en el país para salir adelante con los retos que se presentan día a día.