SJL: los ‘Cazafantasmas’ que desinfectan calles y apoyan a las familias necesitadas [VIDEO]

Un grupo de hombres apoya voluntariamente a decenas de familias humildes en las zonas más apartadas de San Juan de Lurigancho. Se hacen llamar los ‘Cazafantasmas’ y, al ritmo de la canción de la película del mismo nombre, ponen el toque de alegría en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Estos jóvenes se dedican a desinfectar las calles e incluso las casas y los vehículos policiales en sitios donde aún no se hace evidente la ayuda de las autoridades. Durante sus labores, algunos de ellos aprovechan para moverse al ritmo de la contagiosa música junto a los niños que no dudan en sumarse a la diversión.

Pero los ‘Cazafantasmas’ también reparten víveres a varios hogares que no han recibido ni bono ni canastas. “Si no fuera por ellos, nuestros hijos no hubiesen tenido un pan en la mesa”, menciona una vecina del lugar al programa Punto Final de Latina. La labor de estos voluntarios empezó en el barrio Arriba Perú, y se ha extendido a zonas como El Misti y Jesús de Nazaret.

El grupo está conformado por Jeremy, Junior, José Luis y Héctor, comerciantes; Jolbi, mototaxista; Roki, un militar que no fue aceptado como reservista; Manuel y Edwin, taxistas; y Javier, quien trabaja en construcción. La pandemia del coronavirus afectó sus vidas de alguna u otra manera, y el temor por la seguridad de sus familias los llevó a la acción.

Todos los días, el grupo se junta a las 3.00 p. m. y laboran hasta entrada la noche. Además de la desinfección, recaudan dinero extra que les sirve para adquirir los víveres que reparten a las familias.

El grupo está quedándose sin recursos y podría parar su actividad por dicha razón. Por el momento, ellos continúan su esforzada labor contra el coronavirus.