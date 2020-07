El costo de respirar: crece demanda de oxígeno y se dispara precio de balones | VIDEO

Elmer Mamani

Una larga fila de cilindros verdes para oxígeno se forma cada madrugada en el Parque Industrial de la ciudad de Arequipa. Carmen es dueña de uno. Desde hace dos días forma cola por su papá Carlos de 69 años que lucha contra el coronavirus en casa. Le practicaron una prueba rápida en una clínica privada y salió positivo. “No puede estar sin el oxígeno. Toda mi familia nos turnamos para que no le falte”, confiesa frente a la sede de Praxair, empresa que abastece de oxígeno medicinal a los principales hospitales de la ciudad.

Esta vez Carmen dejará a Praxair un balón de 6 metros cúbicos (m3) para que lo recarguen y recogerá otro de 10m3. Conseguir las carcasas no es sencillo ni barato. La mujer pagó 3 000 soles por el cilindro grande. El otro fue alquilado por 200 soles y con una garantía de 1500. “Es un abuso, la gente lucra demasiado con la necesidad de las personas”, se queja.

Sonia gastó más dinero por su balón de 10m3: 3600 soles. Ella recogió oxígeno para no dejar morir a su hermano Alberto de 55 años. Él padece de neumonía y enfrenta insuficiencia respiratoria en casa. “Tratamos de comprar en otra empresa, pero nos dijeron que ya no tenían”, señaló. A Alberto intentaron internarlo en el hospital Honorio Delgado el último miércoles, pero le dijeron que debía irse por que no hay espacio.

La situación que afrontan los hospitales en Arequipa, obligó a Candy a no llevar a ningún nosocomio a su padre León de 55 años. Él es asegurado y ella acusa que lo contagiaron con el virus mientras lo atendían por una hemorragia gástrica en el hospital Carlos Alberto Seguín. Desde ese día, el 27 de junio, no puede respirar. Compró un balón de 6 m3 y les costó 4300 soles. Busca otra carcasa para impedir lo peor. “Para la vida no hay precio”, asevera.

Por cada metro cúbico de oxígeno Praxair cobra 14.80 soles. Entrega lo balones llenos un día después del pedido. Esto causa malestar en las personas. “Ojalá fuera la entrega inmediata”, suplica Carmen. También hay quejas de acaparamiento por parte de revendedores del suministro. Todos los días cargan sus balones para lucrar con la necesidad.

José Luis confiesa que cargará dos balones de 10 m3 por previsión. Compró uno de los cilindros a 4000 soles. Su mamá Eulalia de 64 años está internada en el Honorio Delgado, pero quiere tener el elemento si se presenta una emergencia. Su madre dio negativo a las pruebas pero tiene todos los síntomas de la enfermedad. “Se empezó a descomponer en la casa y decidimos que mejor la vean especialistas. Qué sea lo que Dios quiera”.