Hijos piden que les entreguen el cadáver de su padre que murió por COVID-19 hace 27 días

El mototaxista Flavio Augurio Quispe Urbina (51) falleció el 10 de junio a consecuencia del nuevo coronavirus en el hospital San Juan de Lurigancho, sin embargo, a la fecha su familia no ha podido darle el último adiós.

Carmen Quispe, hija del occiso, contó a Latina Noticias que, al día siguiente de la muerte de su padre, su hermano Jorge inició las gestiones para el entierro, pero en el hospital les propusieron la cremación en 10 días.

La familia aceptó, pero pasó el plazo y no les dieron razón del cuerpo de su progenitor. Volvieron a preguntar al licenciado Marcos Olivari, quien les hizo firmar los documentos, pero este les dijo que debían seguir esperando.

Los hijos afirman que Olivari les explicó que el hospital había contratado a Mapfre para que se haga cargo de la incineración, no obstante, a la fecha el Estado no ha cancelado el dinero, por lo que la empresa aún no retira el cuerpo del mortuorio del nosocomio.

Asimismo, les dijo que no son la única familia que pasa por la misma situación, sino que hay otras 18 padeciéndola.

A estas alturas, Carmen y Jorge ya no creen en nada que les diga el hospital, por esa razón, piden verificar ellos mismos si el cadáver de su padre sigue en las instalaciones, pues temen que haya sido retirado y les entreguen otros restos, al aprovechar que serán incinerados.

“¿Cómo sé yo que mi padre está en el hospital San Juan de Lurigancho? Porque ellos nos dicen que está aquí. Yo exijo que antes me entreguen el cuerpo, ver que es él porque hay muchos casos que dan otros cadáveres y hasta doble cenizas llegan a las casas”, dijo Carmen.

La familia afirma que sigue intentado que los trámites los haga el hospital, ya que su padre era un asegurado SIS y ellos no tienen dinero para hacerlo de manera particular.

“Nosotros hemos buscado de manera particular y más o menos debemos tener a la mano S/10.000 para enterrarlo, ¿de dónde voy a sacar ese dinero?”, contó la mujer.

Solo esperan una pronta respuesta del SIS y de las autoridades del hospital.

