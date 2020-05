Coronavirus: solicitan cese de prisión preventiva de empresario Edwin Oviedo

César Nakazaki Servigón, abogado del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito, aseguró que apelaron la resolución que declaró infundado el pedido de excarcelación a favor del empresario, debido a su situación de vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus.

Desatención

Nakazaki consideró también “arbitraria” la decisión de que hasta ahora el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no se autorice el ingreso de un médico especialista en coronavirus para que evalué la situación clínica del empresario Edwin Oviedo en el penal de Chiclayo.

“El señor Oviedo presenta un cuadro clínico respiratorio que lo hace sospecha de estar contagiado. Por esta razón es necesario que sea atendido por un médico especialista, pero no hay respuesta”, mencionó.

En esa línea refirió que no existen justificaciones para que no se autorice el ingreso del médico del ex directivo deportivo, pues no se han reportado nuevos motines en el centro penitenciario.

“Hemos solicitado que un médico especialista que trata pacientes con coronavirus realice una evaluación (al señor Oviedo). Y hasta ahora inexplicablemente no se atiende este pedido. La única razón para que no se autorice la realización del examen médico es que no haya seguridad en el penal, y que por tanto no puede ingresar ninguna persona. Pero esa no es la información oficial del INPE”, mencionó.

Apelación

Si bien la petición de que sea atendido por personal médico especializado no ha sido atendido por las autoridades del INPE, Nakazaki espera que se fije lo más pronto la fecha y hora de la audiencia de apelación para debatir el pedido de variación de prisión preventiva a arresto domiciliario a favor de su patrocinado, considerando que es un potencial paciente de alto riesgo.

“Estamos a la espera de la apelación de nuestro recurso de excarcelación, el cual fue rechazado en primera instancia. Es lamentable que el Poder Judicial de Lambayeque hasta ahora no haya excarcelado a ningún procesado por la pandemia del coronavirus”, mencionó.

Agregó que la vida de su patrocinado corre grave peligro en el centro penitenciario.