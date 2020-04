Estafadores suplantan la identidad del presidente Martín Vizcarra durante la pandemia

En pleno estado de emergencia por coronavirus, un grupo de estafadores aprovechó las circunstancias para suplantar la identidad del presidente de la República, Martín Vizcarra. Mediante la modalidad del phishing, los delincuentes cibernéticos hacen creer a las personas que pueden volverse millonarios usando las técnicas del mandatario.

“Ingresa a este link para ver cómo las técnicas de inversión del presidente Martín Vizcarra lo volvió un millonario. Te comparto su método”, es uno de los mensajes que son compartidos en Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter.

Según la publicación, los estafadores garantizan ganancias millonarias a los internautas solo si realizan inversiones en Bitcoin (dinero digital). Además de pedir dinero, los criminales se apropian de los datos personales que ingresan las personas a la página web fraudulenta.

Estas campañas falsas conocidas en el mundo del internet como phishing ya fueron identificados por los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Dirincri (Divindat).

“Estos delincuentes te dan un enlace y una vez dentro de la página piden a las víctimas que pongan su información personal. Al final te piden datos a una cuenta de ahorros. Ellos necesitan todos esos datos confidenciales (para cometer la estafa)”, mencionó la entidad.

Por otro lado se conoció que los estafadores utilizaban el dominio dailyreports.info en los servidores de la empresa NameCheap Inc., ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos. Por ello, la Policía peruana ya reportó este terrible acto ante la compañía estadounidense.

Por último, la PNP no ha reportado ningún caso de estafa. No obstante, pidió que todos estén atentos y no se dejen engañar por suplantar el nombre del presidente Vizcarra.