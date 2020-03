Coronavirus: vecinos del caserío El Boliche en Olmos temen contagios

Los pobladores del caserío El Boliche, en el distrito de Olmos revelaron que la única motivación que tuvieron para protestar en medio de la carretera, fue que se encuentran asustados de ser las próximas víctimas del temible virus Covid-19. Refieren ser testigos del paso de ambulacias trasladando pacientes a hospitales, los que ellos consideran padecen de Coronavirus.

Los moradores detenidos Jony Romero Rivera (38), Luis Robín Romero Rivera (25), José Romero Rivera (36), así como también a Doroteo Flores Chuquipoma (21), Reynaldo Yajahuanca Romero (30), y Rosmel Lizana Calvay (31), se encontraban protestando pacíficamente. Revelaron que esta manifestación se viene realizando desde hace varios y que no entienden porque, en esta ocasión, la Policía tomó medidas más violentas.

Revelaron que ellos se tomaron de la mano y están en el lugar por unas horas, y luego se retiran. Contaron que esta vez el comisario de la PNP de Olmos reaccionó de una manera irracional y ordenó al personal de la USE y de la Policía de Carreteras ataquen y los detengan por incumplir el estado de emergencia. Fue en ese momento que se desató el enfrentamiento que terminó con heridos de ambas partes y los detenidos que ahora enfrentarán a la Justicia.

“Nosotros no hemos iniciado ningún enfrentamiento. En la mañana como siempre protestamos, pero esta vez reaccionaron violentamente. Siempre nos encontrábamos con la Policía de Carreteras y a ellos les contamos lo que estaba pasando, y no nos dijeron nada en ese momento. Ahora dicen que nosotros hemos iniciado el ataque, pero no es así”, dijeron.

Refieren que esperan que el Ministerio Público los cite, pues ellos contarán la verdad de todo y las motivaciones reales que los llevaron a protestar interrumpiendo el tránsito vehicular.