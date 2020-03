Municipalidad de Lima entregará 2600 canastas a personas vulnerables durante emergencia nacional

Tras el anuncio del Gobierno de la entrega de 200 millones de soles para que gobiernos regionales y municipios compren alimentos destinados a personas vulnerables, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reveló que el monto que administrarán alcanzará para comprar 2600 canastas.

Se obtuvo este número de donaciones tras conocer que una sola canasta cuesta 80 soles. Hasta el momento el municipio solo designó el equipo que realizará las compras.

PUEDES VER Municipalidad de Lima ofrece cursos virtuales de herramientas digitales para realizar durante la cuarentena

“Tenemos que ir ajustando eso (no repartir a las personas con bono), hacer la entrega con la responsabilidad del caso", indicó. "Hace unos días atrás, cuando recién se hizo el anuncio, pedí precisiones para que esto no cayese después en una situación (donde) las mismas imprecisiones nos pudiesen llevar a hechos que no son los que se quieren”, manifestó en Latina.

Para evitar que ocurra corrupción con la compra de estos productos, el alcalde de Lima comentó que deberán presentar a los ciudadanos el dinero utilizado.

“Tenemos que ser muy rigurosos y transparentes con el dinero y que llegue a destino. Lo que hay que hacer en esos casos es transparentar desde el momento de la compra, lo que contiene y la entrega. Eso poderlo poner en evidencia de los ciudadanos (sic)”, dijo.

PUEDES VER Publican norma para que municipios entreguen víveres a población vulnerable

Debido a que el anuncio es reciente, Muñoz comentó que hasta ayer, domingo 29 de marzo, en la mañana la transacción no había sido realizada. En ese sentido, aseguró que trabajarán lo más rápido posible para ayudar a las personas que no tienen qué comer durante esta emergencia nacional.

“En estos casos de emergencia poner plazos es algo que me preocupa siempre porque hay procesos que cumplir, hay que ser rigurosos con eso, hay que ser transparentes con eso y explicar las cosas y llegar a las personas lo más rápido que se pueda. Esta es una época de emergencia y hay necesidades reales. Esas necesidades reales hay que ver cómo de alguna forma las podemos atender y en este caso hay justamente esa atención (sic)”, declaró.