George Forsyth respalda al capitán del Ejército que golpeó a joven en intervención

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, mostró su rechazo a la sanción que le será impuesta al capitán del Ejército, Christian Cueva, por golpear a un sujeto que no cumplió el aislamiento obligatorio en la región Piura.

A través de una publicación de Instagram, el burgomaestre mostró su apoyo al capitán del Ejército y pidió el máximo respeto al personal de la institución.

“¡El Perú no va a salir adelante a no ser que se respete a la autoridad! ¡Policía y Ejército tienen mi apoyo total! El Perú nos necesita aunque no seamos retribuidos”, escribió Forsyth.

Asimismo, recordó la muerte del soldado Ronald Mamani, en Puno.

“Sé que como oficial de reserva me voy a ganar problemas en mi institución, pero voy a decir lo que otros no pueden. Hoy tenemos que darle de baja a un hermano por la opinión publica, pero ayer que mataron a uno de los nuestros tenemos que agachar la cabeza”, expresó.

George Forsyth

Como se recuerda, el Comando Conjunto de las Fuerzas decidió separar al Capitán del Ejército, Christian Cueva Calle, quien fue grabado golpeando e insultando a un ciudadano que fue intervenido por no acatar la orden de inmovilización social obligatoria.

La intervención del joven se produjo el sábado 21 de marzo a las 10:45 de la noche en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

“Este tipo de actos no forman parte del protocolo de intervención de las Fuerzas Armadas”, indicaron.