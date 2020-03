Coronavirus en Perú: mensaje sobre helicópteros de la FAP que pulverizarían desinfectante en Lima es falso

Un mensaje que circuló a través de Whatsapp esta tarde, el cual afirmaba que helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) pulverizarían desinfectante para erradicar la propagación del coronavirus es falso, confirmó el Ministerio de Defensa.

“Esta noche, a partir de las 11:00 p.m. nadie podrá estar en la calle cerrar puertas y ventanas. Cinco helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus, difundir. Chicos, nada perdemos, tomemos precauciones”, es el texto que se propaló por la aplicación de mensajería.

La supuesta alarma, que empezó a difundirse en horas de la tarde, fue desmentida a través del Twitter del Mindef: “Este mensaje que circula por WhatsApp es falso. Pedimos a la población no dejarse sorprender por información anónima que circula por medios digitales. ¡Acude siempre a fuentes oficiales! #PerúEstáEnNuestrasManos”.

Cabe recordar que el domingo 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia como medida para frenar la propagación del coronavirus en el país. Asimismo, hoy confirmó que el Perú se encuentra en la fase 3 del COVID-19, lo que significa que los contagios ya no pueden ser rastreados, y las personas infectadas no tuvieron contacto con pacientes afectados o no viajaron al extranjero.