UNPRG no tramitó autorización para centro de idiomas

Lambayeque. En las próximas semanas, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) decidirá si otorga la licencia institucional a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), mientras aparecen más hechos que empañan su administración como entidad educativa.

Local sin autorización

Recientemente el Órgano de Control Institucional (OCI) detectó que uno de sus establecimientos no cuenta con licencia municipal de funcionamiento y certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Este es el caso del Centro de Idiomas de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación (FACHSE), ubicado en el centro de Chiclayo, el cual no tendría autorización para funcionar. Según el informe de oficio n.º 003-2020, este local no tiene licencia debido a que en el 2015, Defensa Civil y la municipalidad de Chiclayo advirtieron que no cumplía con las condiciones básicas del funcionamiento académico.

Lo anterior se recoge de la versión proporcionada por la dirección del Centro de Idiomas al personal de la Contraloría, donde justifica de la siguiente manera la falta de autorización.

“(...) es que no se solicitó esa licencia, toda vez que los efectos de esa solicitud serían denegados y por el contrario, abriríamos la posibilidad del cierre del local”, se lee en el documento.

El ente de control también señala que la licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, y cuyo procedimiento de otorgamiento implica una inspección técnica de seguridad de edificaciones.

De esta forma, la Contraloría advierte que el centro de idiomas de la UNPRG tiene el riesgo de que su infraestructura no cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas mínimas de operatividad y seguridad, así como posibles sanciones por parte de la comuna de Chiclayo.

Empero, un punto a favor de la UNPRG es que tanto el centro educativo Aplicación Privado como el comedor universitario cuentan con licencia de funcionamiento, plan de contingencia y certificado de ITSE.

Sin embargo, la Contraloría aseveró que el precedente del centro de idiomas afecta los objetivos de una mejora de la calidad educativa.