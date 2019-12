Dirigentes de Juliaca agreden a funcionario de Gobierno Regional de Puno

Liubomir Fernández

No faltaron los golpes en la antesala de una reunión de los dirigentes de Juliaca con funcionarios del Gobierno Regional de Puno (GRP). La agenda tenía un punto único: la iluminación del estadio Guillermo Briceño Rosamedina, una obra en la que debe invertir el GRP. Si esa infraestructura eléctrica no está lista en febrero, Binacional no jugará la Copa Libertadores en la ciudad de los vientos.

El protagonismo se lo llevó Félix Pacori Zeballos, expresidente de la Central de Barrios de Juliaca. Este aplicó rodillazos a Enrique Almonte, jefe de Recursos Humanos del GRP. El actual presidente de dicha organización juliaqueña, Orlando Fernández Sejje, también pecheó al funcionario regional.

El ataque se registró en la antesala de la gobernatura. Los dirigentes justificaron su conducta por los dichos de Enrique Almonte. Este habría señalado: “¡Qué es Juliaca!”. Según Almonte, sus palabras fueron malinterpretadas. Alegó que preguntó: "¿Quiénes son los de Juliaca?" El funcionario quería acomodarlos en el auditorio del Gobierno Regional a la espera de la llegada del actual gobernador Agustín Luque. Lanzó esta pregunta porque había otros dirigentes esperando una cita con Luque.

“Cómo voy a decir eso. Eso es imposible”, dijo. Varios testigos corroboraron su versión. Precisaron que los visitantes juliaqueños llegaron airados. Empero, los dirigentes insistieron en la otra versión.

Para Almonte todo fue un malentendido. Lamentó que los dirigentes de barrios hayan venido con actitud beligerante para exigir el financiamiento de la obra. Entiende que hay preocupación por la conclusión de esa obra para que se juegue la Copa Libertadores en Juliaca.

Empero, Orlando Fernández insistió que a Juliaca se le ofendió. Los altercados se registraron al promediar las 09:30 hrs. Posteriormente hubo una reunión con Agustín Luque. Se acordó que la primera semana de enero del 2020 se llevará a cabo una reunión con el presidente del deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino.

Respecto a la iluminación artificial, Luque informó que ya se lanzó la licitación, la cual demorará meses. Alegó que su administración tiene toda la voluntad, pero dijo que no existe el presupuesto necesario. ❖