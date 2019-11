Ampliarán pago de CTS a docentes que no lo recibieron desde el 2014

A casi una semana de iniciada la huelga de docentes de universidades públicas, quienes han añadido a sus demandas la rectificación del decreto supremo que oficializa el pago de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios), la entrega de asignación económica por cumplir 25 y 30 años de servicios, y una bonificación por luto y sepelio, el Ministerio de Educación respondió a estas demandas.

Entre los principales cuestionamientos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) están que el anunciado pago por luto y sepelio sea de 3 mil soles, y que dicho decreto (341-2019) no acoge a los catedráticos que desde la implementación de la Ley Universitaria (julio del 2014) perdieron estos beneficios.

“Esa norma es lesiva para la docencia porque solo se aplica hacia adelante. Además, no respeta que el pago por luto y sepelio sea de 5 remuneraciones, como está en las normas y se otorgaba antes de la Ley Universitaria. Eso lo hemos observado y el Ejecutivo debe enmendar el error”, dice el secretario general de la Fendup, Máximo Córdova, quien hoy sostendrá una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pues bien, el Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que no modificará la norma, pero que antes de fin de año publicará un decreto de urgencia, el cual permitirá que los beneficios también puedan aplicarse a favor de los catedráticos que no los recibieron desde el 2014.

“El problema se origina en la Ley Universitaria (2014), donde no se incluyó los beneficios (CTS, luto y sepelio, asignación económica) por error en su redacción. Desde el 2014 no hay un marco legal que permita saber cuánto les corresponde. No se les ha brindado esos beneficios”, indica el titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, Jorge Mori.

En esa línea, detalló a La República que el decreto supremo 341-2019, publicado el último viernes, será complementado con un decreto de urgencia para subsanar el referido vacío legal que se formó desde el 2014 a la fecha. “El primer decreto solo establece lo que ocurrirá de acá en adelante, entonces el segundo cubrirá ese vacío”, dijo.

Al respecto, Máximo Córdova indicó que los principales beneficios sociales vulnerados han sido el pago por luto y sepelio y las asignaciones por tiempo de servicio. “Queremos escuchar la propuesta del Ejecutivo. Está bien que lo amplíen, pero también deben restituir los derechos”, expresó.

El DS 341-2019 precisa que los beneficios solo se aplican a los profesores nombrados de la categoría ordinaria. Así, por el tiempo de servicio prestado a partir de este decreto, el catedrático percibirá de CTS el 50% de su remuneración actual, por año de servicio o de manera proporcional por cada mes o día. También establece la asignación económica por cumplir 25 y 30 años de servicio; y un bono por sepelio y luto de 3 mil soles. Esta es otorgada por fallecimiento del docente o de su familiar, sea su cónyuge o conviviente, sus padres o hijos.

