Callao: sacerdote teme por su vida tras recibir amenazas telefónicas [VIDEO]

El sacerdote Víctor Torres, de la parroquia María Madre del Redentor del Callao, denunció ser víctima de llamadas extorsionadoras por parte de un presunto sicario.

El párroco, quien sufre amenazas desde hace 7 años, asegura que la denuncia que vincularía a las autoridades religiosas del Callao con los Cuellos Blancos del Puerto es la posible razón de estas constantes intimidaciones.

“Es por ese motivo que ya están cayendo los Cuellos Blancos y sin informando, recién nos hemos enterado que se ha archivado el caso nuestro. Que ha sido mediático, ha sido emblemático, los Cuellos Blancos funcionan en el Callao”, indicó.

Tras el archivamiento del caso, donde denunció a dos personas por presunto reglaje, Víctor Torres dejará de recibir el resguardo policial.

“Ya no vamos a tener resguardo a partir del día lunes y ahora vienen las amenazas. O sea, por un lado, parece que se sienten seguros o de repente mucho miedo de que no se destape por fin la corrupción y han empezado a asustar a amenazarnos”, comentó el sacerdote.

Ante ello, y por el temor a ser víctima de sicarios, el párroco denunció las amenazas en la comisaría de Dulanto, en el Callao y espera que se mantenga el resguardo policial ante estos nuevos sucesos.

“Porque en todos estos 7 años, prácticamente, que hemos vivido un conflicto de persecución, reglaje a mí no me vean no me habían amenazado de esta manera. Lo han hecho con mi familia o las personas más cercanas, pero conmigo directamente no se habían metido. Ahora sí, han mencionado mi nombre y me han amenazado de muerte”, comentó el religioso.

Obispado del Callao se pronuncia

Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación social, sobre amenazas telefónicas e intimidaciones contra sacerdotes de la Diócesis del Callao emitió un comunicado.

En dicho documento rechaza todo acto de violencia o intimidación y muestran su intención de acercase a las víctimas de extorsión.

“En virtud del principio de mutua autonomía e independencia entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica, consagrado en el artículo 50° de la Constitución Política del Perú y el vigente Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú suscrito el 19 de julio de 1980, la Diócesis del Callao, así como las comunidades que la conforman y sus autoridades eclesiásticas, no pueden interferir en las decisiones que, en el ámbito de sus competencias constitucionales, corresponde tomar a los tribunales de justicia ante toda denuncia o procedimiento penal”, se lee.