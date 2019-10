Accidente en av. Javier Prado: Melisa González Gagliuffi niega nuevamente que manejó a más de 60 km/h

Volvió a negar que conducía a más de 60 km/h. Melisa González Gagliuffi cuestionó el fundamento sobre el que se basaron las autoridades para elaborar el informe policial que la responsabiliza del accidente que acabó con la vida de dos jóvenes y dejó herido a uno el pasado viernes 11 de octubre.

Fernando Ugaz, uno de sus abogados, explicó que el atestado policial no tiene validez porque “no tiene un valor probatorio intrínseco”. En entrevista con RPP Noticias, indicó que la pericia de un experto sobre accidentes de tránsito sí revelaría la velocidad a la que iba su patrocinada.

“Sí tendría un valor probatorio una pericia de un experto sobre accidentes de tránsito, de un experto sobre la velocidad, de un experto matemático que calcule, un calculador. Ya tenemos nuestro perito de parte y ha concluido que la velocidad entre el poste y el accidente, entre la distancia del poste y el accidente es de aproximadamente 58.3 de velocidad. O sea, no pasa los 60, existe un margen de error, pero todas estas cosas van a tener que decirlo los expertos”, adelantó.

Para demostrar esto, González declaró que solicitó los videos registados por las cámaras de seguridad. Añadió que el material audiovisual también probará que un taxi colectivo le cerró el pase, argumento que reafirma para explicar por qué su auto se derrapó. "Lo que pasó fue que yo iba a una velocidad que ya definirá en todo caso el perito. Yo estoy dispuesta a asumir el perito. A mí se me metió el carro al cual yo no le hice caso, no le hice caso, muchas cosas se dirán. Ya saldrán las evidencias. Ya saldrán los sustentos”, opinó.

En el informe policial también se afirma que la denunciada atropelló a los jóvenes porque se concentró en la discusión que mantenía con el chofer del taxi colectivo, hecho que se calificó como un “acto irresponsable”. “En base a qué lo dice. A mí me han tratado de pintar de la peor manera y eso también es injusto. Nadie puede salir a decir algo sin ningún sustento. No he tenido cabeza para salir a defenderme cuatro o cinco días porque estaba devastada. Yo espero que alguna cámara muestre que yo estaba mirando hacia adelante. Yo estaba con mis dos lunas arriba y el peritaje de daños puede demostrarlo”, dijo.

Este lunes 21 de octubre, a las 2:30 de la tarde, se realizará la audiencia en la que se definirá si pasará 6 meses tras las rejas mientras se realicen las investigaciones. Sobre la decisión del juzgado, González afirmó que obedecerá lo que se le imponga porque es “lo correcto”. “Lo que determine yo lo voy a hacer. Sería para mí grandioso que me permitan seguir trabajando para reparar, que no tenga que estar encerrada, pero yo voy a acatar lo que sea”, aclaró.