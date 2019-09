Descuartizamiento en San Martín de Porres: víctimas de doble crimen conocían a sus asesinos [VIDEO]

Antes de que asesinaran y descuartizaran a Jafet Torrico y Rubén Matamoros, agentes policiales de San Martín de Porres, con la ayuda de imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la av. Tomás Valle, venían investigando a los capturados Abraham Alberto Perozo Borja ‘Guasón’ y Angelbert Díaz Colina ‘Tarra’.

Ellos se encontraban en una esquina de la referida avenida junto con otro grupo de jóvenes la noche del 27 de agosto, doce días antes de que participaran en el cercenamiento del venezolano y peruano.

En otras grabaciones se ve a Perozo caminando con la ayuda de muletas. Luego de que saluda a sus amigos, el joven se va corriendo, por lo que la Policía Nacional cree que de esta manera él vendía droga en San Martín de Porres.

En otras imágenes del 8 de setiembre se ve que cerca de las 3 de la madrugada, Jafet Torrico y Rubén Matamoros llegan al hotel ‘Señor de Sipán’ con un sujeto que rastrilla el arma que sostiene. Él sería quien ordenó el descuartizamiento, según el ‘Guasón’.

Minutos después se ve que otro sujeto ingresa con un arma. Le siguen otros dos, quienes intercambian pistolas antes de ir a la recepción del hostal.

Después de que fue capturado cuando iba a escapar del país por la frontera con Ecuador, el ‘Guasón’ confesó que descuartizaron a ambas víctimas porque no pagaron los 50 paquetes de droga de diez soles cada uno que les entregaron.

“A mí me contrató ‘Marcelo’. A él lo conocí. Él me contrató para sacar esos muertos, llevarlos en un taxi y ya. Nosotros bajamos los restos, yo con dos más que contrató Marcelo. No los conocía. Primera vez que los veía”, narró.