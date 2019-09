Ate: delincuente roba botica tres veces y ‘atiende’ a cliente [VIDEO]

En el distrito de Ate Vitarte, una botica fue víctima de la delincuencia tres veces en menos de un mes. Un ladrón, que se llevó dinero y medicamentos, incluso llegó a ‘atender’ a una clienta que ingresó al negocio.

Cámaras de seguridad del local registraron los robos que tuvieron lugar el 15 de agosto, 5 de septiembre y el último jueves 12 de septiembre. La primera vez el hampón salta por el mostrador y amenaza a las trabajadoras, a quienes termina encerrando en el baño. Luego se lleva todo el dinero de la caja, que sumaba un total de 3 500 soles.

En el segundo robo, el delincuente vuelve a encerrar a las jóvenes no sin antes pedirle a una de ellas la llave de la caja. En esta ocasión el ladrón se lleva 2 500 soles, además de medicamentos, como cremas para la hemorroides, pastillas para el acné y el herpes.

En el tercer robo, que tuvo lugar a la 4:40 de la tarde, las trabajadoras son encerradas en el baño nuevamente. Tal como lo hizo las veces anteriores, el delincuente finge estar operando la computadora. En esos minutos ingresa una clienta a quien el joven ‘atiende’. Este le habría pedido que se acerque a otra farmacia cercana, según señala América. La mujer se da media vuelta y sale del lugar, segundos después el ladrón hace lo mismo.

‘’La primera denuncia quedó en nada porque no se llegó a más. Por la segunda denuncia me han mandado a todos lados, me dicen que ya lo pasaron a la Fiscalía, que la Fiscalía se demora. No me quisieron recibir ni los videos’’, dijo la joven al medio.