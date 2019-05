San Isidro: Cámara de seguridad captó a un anciano robando un celular dentro de una tienda [VIDEO]

La cámara de seguridad de una tienda por departamento en San Isidro captó el momento en que un anciano robó el celular de una mujer. La denuncia fue hecha en la comisaría del distrito.

En el registro visual se puede ver que la agraviada está sentada probándose un par de zapatos y deja el celular a su costado. El hombre ve a su víctima distraída y retrocede. Luego, repite lo mismo hasta que, finalmente, se acerca y con su mano toma el teléfono.

“Me estoy agachando y siento que algo me jala o se cae, como tenía el fotocheck pensé que era eso. En eso veo a un señor mayor que me quedó mirando y seguí. Como tengo los audífonos con bluetooth, de pronto la música se apagó”, contó Susana Orihuela para América Noticias.

Gracias a una aplicación, la víctima del robo pudo localizar su celular en un local, ubicado a pocas cuadras de la tienda. Sin embargo, no pudo ingresar con la Policía porque no tenía una orden judicial. “He hecho el seguimiento, he estado atrás del dispositivo. Sé que está en la calle Dean Valdivia, en un conocido restaurante”, agregó.

Orihuela teme que desconocidos accedan a su correo electrónico e información personal, por lo que pidió ayuda a las autoridades. Según el citado medio, el anciano ya sería conocido por cometer robos similares anteriormente.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el semestre de julio a diciembre del 2018, el robo de dinero, cartera o celular fue el hecho delictivo que más afectó a la población de 15 y más años de edad que vive en las ciudades de 20 mil a más habitantes.