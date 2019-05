San Borja: Sujeto que golpeó a pareja quiso justificarse diciendo que se trató de un ‘juego’ [VIDEO]

El sujeto que le propinó una brutal golpiza a su pareja, mientras se encontraban al interior de una cevichería ubicada en el distrito de San Borja, aseguró ante la Policía que todo se trató de un ‘juego’. Incluso señaló que la mujer perdió el equilibrio por lo que se cayó de la silla. Una versión desmentida por el dueño del local, los comensales y las cámaras de seguridad que registraron la agresión.

En el video del restaurante ‘La Isla del Encanto’ se puede observar que Jimis Peregrín Cerrón Orihuela, de 34 años de edad, primero le arroja un vaso de cerveza en la espalda de su pareja y que luego continúa bebiendo como si no hubiera ocurrido nada. Después, la mujer es atacada de nuevo. El sujeto le lanza una botella de vidrio y el resto de objetos que se encontraban encima de la mesa. No obstante, el hombre no se detiene ahí, ya que también golpea el rostro de la víctima de violencia y la hace caer al suelo.

Sin contar con que la agresión había quedado registrada, el sujeto afirmó ante que lo ocurrido se trataba de un juego brusco con su pareja y que no era la primera vez que se le pasaba la mano, debido a que era una persona tosca.

A pesar de que la víctima se negó pasar por los exámenes del médico legista y a reconocer que había sido agredida por el sujeto, la Policía lo denunció de oficio ante el Ministerio Público. No obstante, Jimis Peregrín fue puesto en libertad.