Comerciantes volvieron a protestar por construcción de mercado Modelo

La zona comercial del mercado Modelo continúa dividida. Por un lado, la Junta de Propietarios mantiene su propuesta de construir un nuevo centro de abasto con inversión privada y, por otro, ayer un grupo de comerciantes minoristas y ambulantes realizaron una marcha en el centro histórico exigiendo al alcalde Marcos Gasco que gestione la edificación de un nuevo emporio y la expropiación de las más de 36 tiendas.

Polidoro Bonilla, quien dijo ser dirigente de la Federación de Comerciantes del mercado Modelo, declaró a este Diario que la municipalidad de Chiclayo buscaría privatizar el complejo comercial y dejar en la calle a comerciantes minoristas e informales que buscan una oportunidad laboral.

“Queremos una comisión de alto nivel para resolver el problema del mercado Modelo, y es que no hay apoyo de la sociedad civil. No se puede permitir que no se respete la ley de expropiación, y se deje sin efecto el pago del justiprecio de las tiendas”, acotó.

A su turno, el dirigente Felipe Cieza manifestó que la urgencia de construir un nuevo mercado se sustenta con las malas condiciones del emporio y el crecimiento del comercio ambulatorio.

Diálogo

Este viernes los integrantes del Frente Cívico del mercado Modelo participarán en la instalación de una mesa técnica con funcionarios del municipio de Chiclayo. Los comerciantes presentarán un proyecto de construcción que involucra a comerciantes y comuna, sin distinción de la e.