Tarapoto: Niño camina por varias horas todos los días para llegar a clases [VIDEO]

Una historia conmovedora. En Tarapoto, un niño de apenas diez años ha conmovido a miles de personas en Youtube, pues todos los días camina dos horas para llegar a su colegio, la Institución Educativa Bernabé Uribe, tal y como se aprecia en las imagenes subidas a la red social,

El pequeño, de nombre Rafael, dio algunas palabras para 90 segundos, en las que además dejó en claro que siempre llega temprano a clases, porque le gusta mucho estudiar, tal y como fue apreciado por miles de personas en el video que ya circula en Youtube.

"Vivo en Miguel Ruiz, que está a dos horas. Igual llego dos horas antes porque me gusta estudiar. Me gustan los cursos de matemáticas, comunicación y arte. Mis compañeros me felicitan. De grande quiero ser policía", comentó.

El niño vive en una localidad distante a su escuela. Por su parte, el papá del menor señaló que la mamá padece de un cáncer avanzado, por lo que aprovechó las cámaras del referido medio para pedir algún tipo de ayuda a las autoridades locales y al Presidente de la República.