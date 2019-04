Exasesor del Congreso es denunciado por violencia familiar

Una nueva denuncia por violencia ha remecido a los miembros de la militancia del Frente Amplio. Esta vez, un exasesor del Congreso de la República y militante de dicho partido ha sido denunciado por su expareja y madre de su hijo por maltrato físico y psicológico.

María Mauricio Almeida (26) asegura haber sido víctima de violencia, acoso, chantajes y vejaciones por parte del abogado y profesor de Derechos Humanos, Marco Huaco Palomino (45), con quien mantuvo una relación sentimental de aproximadamente dos años.

En un audio presentado por la denunciante se oye una discusión entre ambos en el que Huaco le increpa y amenaza, utilizando adjetivos de grueso calibre, por la compra de una leche en fórmula para la alimentación de su menor hijo.

"Tú te ahorras el esfuerzo verdad, y quién paga eso, ninguno de mis dos hijos ha tragado tanta fórmula como él, ociosa de m...", se escucha en solo un extracto del audio.

¿Derechos Humanos, no? , se le oye decir a Mauricio en el audio a lo que Huaco responde diciendo que los Derechos Humanos son para quienes trabajan y no para "sinvergüenzas".

La agraviada informó a este diario que las agresiones de Huaco Palomino vienen desde hace tiempo y que este no sería un episodio extraordinario en la relación. Inclusive, dijo conocer la existencia de una denuncia interpuesta por su esposa y madre de sus dos primeros hijos por violencia familiar.

"Él ya tenía una denuncia desde el año pasado por la madre de sus primeros dos hijos. Lo que quiero demostrar es que no se trata de un desliz de Huaco sino de su forma de vivir", dijo Mauricio Almeida en comunicación con La República.

También nos presentó la denuncia policial sobre la supuesta agresión que habría sufrido su menor hijo 8 meses en medio de una discusión entre ambos. Esta fue negada después por el abogado.

Fue despedido

Tras conocerse los hechos, la presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, liderada por el congresista Wilbert Rozas, informó que ha prescindido de los servicios del asesor, aunque no precisó las razones de la decisión.

En tanto, el abogado respondió por lo hechos y manifestó que, si bien admite lo dicho por su expareja, desmiente que haya violentado físicamente a su bebé de 8 meses de edad como alude la denunciante. Hizo alusión a un certificado médico legal que demostraría que el niño no presenta lesiones.

"Asumo y admito mi total responsabilidad en los hechos de violencia denunciados por la Sra. Mauricio, sin atenuantes. Ninguna circunstancia personal, justifica ni justificará nunca las agresiones perpetradas por mi persona, que han reflejado una carga machista injustificable.", dijo el docente de Derechos Humanos.

Por su parte, el partido del que forma parte el acusado anunció que no tolerarán ningún tipo de agresión, violencia y acoso hacia ninguna de sus militantes y que tomarán las medidas correspondientes en las instancias de ética, no obstante, esta no sería la primera vez que una denuncia recae sobre un miembro de la militancia de dicha organización. Se sabe que el año paso una de sus integrantes renunció frente a la inacción de la organización al conocerse los hechos de violencia de los que fue víctima por parte de uno de sus miembros.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció, a través de su cuenta de Twitter, que ha tomado conocimiento de la denuncia interpuesta por María Mauricio e hizo un llamado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones que corresponden a un caso de violencia de género como este.