Arequipa: Justiniano Apaza averiguará sobre presunta evasión de Cerro Verde

El congresista Justiniano Apaza pedirá información sobre la denuncia realizada por el portal Convoca, que señala que la minera Cerro Verde habría evadido el pago de impuestos al Estado por cerca de US$ 2 millones.

La denuncia señala que la mina no cumplió con informar sobre el cambio en su accionariado que tuvo en el año 1999. Incumpliendo así el contrato de estabilidad jurídica firmado entre ambas partes.

De acuerdo al informe, la primera operaria de la mina, Cyprus Climax Metals Company, firmó un contrato de estabilidad jurídica, para que sus tributos no fueran afectados por la creación de nuevos impuestos. Este contrato no fue respetado, porque no se informó al Estado sobre la compra de acciones por parte de Phelps Dodge Corporation.