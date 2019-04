Clausuran restaurante de Jonathan Maicelo por graves deficiencias [VIDEO]

La madrugada de este sábado, el restaurante del boxeador Jonathan Maicelo fue clausurado de manera temporal por la municipalidad del distrito de San Isidro. El local no cumplió con medidas de salubridad por lo que recibió esta sanción; además de una multa de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Una fiscalizadora del municipio señaló que ‘Yo la lucho’ fue clausurado porque se hallaron productos vencidos. ‘‘Por el tema de alimentos vencidos y porque no cumplen higiénicamente, no están bien sus baños’’, explicó. Ella especificó que se trataría, netamente, de embutidos. Asimismo, la mujer indicó que ‘‘independientemente quiénes sean los dueños, nosotros estamos haciendo operativos en todos los locales comerciales que no cumplen con las normas o disposiciones de la municipalidad’’. Sobre lo ocurrido, la administración del restaurante de Jonathan Maicelo evitó pronunciarse en todo momento.

La funcionaria también comentó que la Municipalidad de San Isidro ha iniciado una intensa campaña a través de la cual se fiscalizarán diversas actividades comerciales. ‘‘Hemos comenzado la semana pasada con operativos contra el comercio ambulatorio, también hemos estado haciendo operativos con la Policía Nacional con el tema de los cambistas que está prohibido’’, indicó. Ella agregó que durante esta semana la comuna ha estado realizando intervenciones en las noches, ya que muchos negocios no cumplen con los horarios para expender bebidas alcohólicas ni tampoco con el tema de sanitario.

En la página de Facebook de ‘Yo la lucho’ se puede observar que el propio boxeador promociona los diversos platos que ofrece el lugar, así como también varios eventos que se llevan a cabo.