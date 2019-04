Municipalidad de Tacna niega acto de nepotismo

Liz Ferrer Rivera

El gerente municipal de la provincia de Tacna, Luis Benavides Balanza, sostuvo que Juan Cutipa Gómez, chofer del alcalde Julio Medina, no tiene vínculo laboral con la institución. Cutipa Gómez, padrino de bodas del primer regidor Wilfredo Flores Quispe, ganó una plaza de trabajo en el municipio como chofer de alcaldía, pero —según el gerente— renunció a su plaza por motivos personales.

La Municipalidad Provincial de Tacna recibió una solicitud para la anulación del concurso CAS (Contrato Administrativo de Servicios) que ganó Cutipa el 20 de marzo. El pedido argumentaba que la contratación de Cutipa constituiría un caso de nepotismo por la relación de afinidad entre chofer y regidor. Además, se señalaba que el cuñado de Cutipa, Edilberto Jarro Sacari, fue designado el 19 de marzo como gerente de Transporte y Seguridad Ciudadana.

Benavides explicó que Cutipa renunció el 21 de marzo al puesto de trabajo que ganó y por el cual percibiría S/ 1600 cada mes. Sobre por qué Cutipa moviliza en su vehículo al alcalde Julio Medina Castro en los eventos oficiales de la municipalidad, el gerente respondió que Medina era libre de contar con una movilidad particular. "Si el señor Juan Cutipa apoya con su vehículo al alcalde, ese es un tema que no compete a la municipalidad... a veces, por las varias actividades que cumple, él (alcalde), para evitar que puedan confundir o decir que hay peculado de uso, prefiere usar un vehículo particular", comentó el gerente Benavides.

Respecto a la contratación de Edilberto Jarro, hermano de la madrina del regidor Flores Quispe, el gerente afirmó que no existe nepotismo. Dijo que Jarro fue evaluado y cumple con los requisitos para el cargo.v