Pueblos del Bajo Piura aún siguen olvidados a dos años de inundación

A tres días de cumplirse dos años del desborde del río Piura, los pobladores del Bajo Piura continúan viviendo en las mismas condiciones, esperando que las autoridades de turno cumplan con sus promesas y ejecuten las anheladas obras de reconstrucción que hasta la fecha no llegan.

Tras esta situación, los pobladores de los caseríos de Pedregal Grande, Molino Azul, Cura Mori y La Campiña se unieron para salir a protestar el miércoles 27 de marzo y exigir al Gobierno central atienda sus pedidos y acelere las obras de reconstrucción, de esa manera mejorar su calidad de vida.

Según dijo el alcalde delegado de la Villa Pedregal Grande, José Santos Yamunaqué Chero, el Gobierno central se niega a ejecutar obras en su zona pese a que ya cuentan con expediente técnico, debido a que dicho caserío fue declarado como zona inundable no mitigable. Por ejemplo, mencionó que en reiteradas oportunidades se postergó el proceso de licitación de la obra de alcantarillado en dicho caserío y sus anexos.

“Hemos sido el epicentro del desborde. En dos oportunidades se salió el río, permanecimos más de 40 días inundados, y cuando vino el ministro Carlos Bruce nos prometió casas para los 2,500 habitantes, pero hasta ahora nada”, criticó.

No saldrán

El alcalde informó que debido a que dicho caserío fue declarado zona inundable y no mitigable, el Gobierno central –a través de un documento– les exigió que se reubiquen en otro sector. Incluso les propone la construcción de un módulo de vivienda de 60 metros cuadrados en la carretera Piura- Chiclayo.

“Nosotros no vamos a permitir que nos desalojen de nuestro lugar de origen. Por eso exigimos se levante el calificativo de alto riesgo al centro poblado, además que se asegure la defensa ribereña porque si el río no se desborda podremos vivir sin problemas. Ya hemos pasado varias épocas de lluvias fuertes y no pasó nada”.

Por otro lado exhortó al presidente de la República, Martín Vizcarra, a visitar las zonas que realmente fueron afectadas por el desborde del río, ya que después de la inundación existen familias que viven en la intemperie porque no fueron beneficiadas con los módulos de viviendas.

“El Estado apenas construyó aproximadamente 100 módulos en la zona y los beneficiarios son personas que no habitan. Lamentablemente existen pobladores que viven en medio de cuatro paredes de carrizo porque no fueron considerados en estas construcciones”, criticó la autoridad edil.